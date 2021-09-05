Авербух: российских фигуристок не надо сравнивать с гимнастками

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух рассказал о сравнении российских фигуристок и гимнасток.
Авербух: российских фигуристок не надо сравнивать с гимнастками
  • РИА Новости

«Наших фигуристок не надо сравнивать с гимнастками. Аверины действительно были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями», — цитирует Авербуха «Матч ТВ»

Он отметил, что в фигурном катании Россия является лидером в женском одиночном катании и парах. В то время как в мужском катании Россия не фаворит. 

«Я считаю, на ближайшей Олимпиаде нашим фигуристам стоит ждать объективных оценок. Конкуренты у нас есть во всех видах», — заключил Авербух.

11—12 сентября в Челябинске пройдут контрольные прокаты российских фигуристов на олимпийский сезон. 

Ранее заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление учеников Евгения Плющенко на юниорском Гран-при в Кошице.

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