Нурмагомедов раскрыл свой гонорар за первый бой

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём первом заработке в карьере.
Нурмагомедов раскрыл свой гонорар за первый бой
  • AFP

«За первый бой в ММА я заработал $2 тыс., мне было 19 лет», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале iAmTheBay

Он добавил, что бой прошёл на Украине. Нурмагомедов «усыпил» соперника треугольником на первых минутах.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254.

Российский боец провёл 29 поединков без единого поражения. 

Ранее Нурмагомедов раскрыл подробности перехода нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». 

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