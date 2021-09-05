Нурмагомедов раскрыл свой гонорар за первый бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём первом заработке в карьере.

«За первый бой в ММА я заработал $2 тыс., мне было 19 лет», — сказал Нурмагомедов на YouTube-канале iAmTheBay.

Он добавил, что бой прошёл на Украине. Нурмагомедов «усыпил» соперника треугольником на первых минутах.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победного боя над американцем Джастином Гэтжи на UFC 254.

Российский боец провёл 29 поединков без единого поражения.

Ранее Нурмагомедов раскрыл подробности перехода нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».