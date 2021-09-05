Глава Минспорта Татарстана подтвердил, что матч Россия — Словакия пройдёт в Казани

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии состоится в Казани.

«Матч состоится в Казани в любую погоду. Мы готовим стадион, ежедневно мониторим ситуацию с газоном», — цитирует Леонова РИА Новости.

Леонов выразил благодарность казанскому «Рубину», который пошёл навстречу и перенёс несколько матчей РПЛ на стадион «Центральный». Он заверил, что к 2 октября поле «Ак Барс Арены» будет уже готово к проведению матча сборной.

Матч седьмого тура отбора на ЧМ-2022 пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало игры — 21:45 мск.

Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков).

Ранее форвард сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал о настрое на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.