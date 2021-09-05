Глава Минспорта Татарстана подтвердил, что матч Россия — Словакия пройдёт в Казани

Короткая ссылка
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что матч квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии состоится в Казани.
Глава Минспорта Татарстана подтвердил, что матч Россия — Словакия пройдёт в Казани
  • РИА Новости

«Матч состоится в Казани в любую погоду. Мы готовим стадион, ежедневно мониторим ситуацию с газоном», — цитирует Леонова РИА Новости.

Леонов выразил благодарность казанскому «Рубину», который пошёл навстречу и перенёс несколько матчей РПЛ на стадион «Центральный». Он заверил, что к 2 октября поле «Ак Барс Арены» будет уже готово к проведению матча сборной.

Матч седьмого тура отбора на ЧМ-2022 пройдёт в Казани на «Ак Барс Арене». Начало игры — 21:45 мск.

Команда Валерия Карпина с десятью очками делит со сборной Хорватии первое место в группе H. На третьей позиции идёт команда Словении (семь очков). 

Ранее форвард сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал о настрое на матч квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Мальты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить