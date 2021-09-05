Российская спортсменка Паутова выиграла серебро на Паралимпиаде

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Легкоатлетка из России Елена Паутова взяла серебро в марафоне на Паралимпиаде в Токио.

Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка преодолела дистанцию за 3 часа 4 минуты 16 секунд и уступила лишь японке Мисато Мичисите с результатом в 3:00.50. Третье место заняла легкоатлетка из ЮАР Лузанн Кутзее с показателем 3:11.13. Девушки представляли категорию Т12 — спортсмены с нарушением зрения.

Елене Паутовой 35 лет, она является двукратной паралимпийской чемпионкой.

Ранее сообщалось, что российская легкоатлетка Маргарита Гончарова выиграла серебряную медаль в беге на 400 метров в классе T38 на летних Паралимпийских играх в Токио.

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