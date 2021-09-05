Нурмагомедов заявил о желании организовать бой Шлеменко

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намерен организовать в своей лиге Eagle FC бой с участием бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

«Нам интересен Шлеменко. Ведутся ли с ним переговоры? Я-то сам с ним на связи. Но должна быть профессиональная дистанция. Мне лично хотелось бы увидеть бой Шлеменко с Артуром Гусейновым. Мы планируем провести где-то в середине ноября большой турнир в Москве. Они стилистически оба интересные, очень опытные, их знают. Это будет противостояние кавказской школы и сибирской. Школа против школы — всегда интересно. Я бы лично с удовольствием посмотрел такой поединок. Какой бой я бы сделал главным на турнире в Дагестане? Ну вот — Шлеменко против Гусейнова. Этот поединок везде можно провести. Думаю, что Шлеменко с удовольствием приедет снова в Дагестан. Он уже разведал обстановку, понял, что где лежит», — сказал Нурмагомедов журналистам после турнира EFC 40, который прошёл 4 сентября в Альметьевске.

Ранее Нурмагомедов не исключил, что может сыграть за КАМАЗ.