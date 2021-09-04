Фёдоров прокомментировал первую победу во главе ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Фёдоров прокомментировал первую победу во главе ЦСКА
  • РИА Новости

«Отрезками хорошо играли, но и пару не очень удачных смен было, когда мы ненужные шайбы пропустили. Мы сделали выводы после первого периода, более нацелено сыграли. Рад, что смогли победить в этой игре. Моя первая тренерская победа. Надеюсь, не последняя», — цитирует Фёдорова РИА «Новости».

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2.

В составе ЦСКА заброшенными шайбами отметились Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Сергей Андронов. В составе «Динамо» — Николай Елисеев и Хантер Шинкарук.

Таким образом, ЦСКА одержал первую победу в КХЛ под руководством Сергея Фёдорова.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА поддержали бывшего тренера команды Игоря Никитина.

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