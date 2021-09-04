Путин поздравил российских лучников с золотом Паралимпиады

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Президент России Владимир Путин поздравил российских лучников Маргариту Сидоренко и Кирилла Смирнова с завоеванием золотых медалей летних Паралимпийских игр в Токио.
Путин поздравил российских лучников с золотом Паралимпиады
  • РИА Новости

«Уважаемые Кирилл Владимирович и Маргарита Сергеевна! Поздравляю вас с победой на Паралимпийских играх в Токио. Вы проявили высокое мастерство и выдержку и по праву заняли «золотую» ступень пьедестала почёта», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российские лучники в финале соревнований одержали победу над командой Италии со счётом 5:4.

Ранее сообщалось, что Россия обошла США и поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио.

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