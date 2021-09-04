Россия обошла США и поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио

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Сборная России обошла национальную команду США и поднялась на третью строчку медального зачёта летних Паралимпийских игр в Токио.
Россия обошла США и поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио
  • РИА Новости

В активе российских спортсменов 117 медалей — 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых.

На счету американцев 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых наград.

Первое место в медальном зачёте занимает команда Китая (93, 57, 50).

На второй позиции — Великобритания (41, 38, 43).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что россияне обновили рекорд по числу медалей в истории летних Паралимпийских игр.

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