Россия обошла США и поднялась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио
- РИА Новости
В активе российских спортсменов 117 медалей — 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых.
На счету американцев 35 золотых, 36 серебряных и 28 бронзовых наград.
Первое место в медальном зачёте занимает команда Китая (93, 57, 50).
На второй позиции — Великобритания (41, 38, 43).
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Ранее сообщалось, что россияне обновили рекорд по числу медалей в истории летних Паралимпийских игр.