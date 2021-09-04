Россия обыгрывает Кипр после первого тайма матча отбора ЧМ-2022
Сборная России проводит матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.
- Reuters
Встреча проходит на стадионе ГСП в Никосии.
После первого тайма счёт 1:0 в пользу сборной России.
RT ведёт текстовую трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что Александр Ерохин открыл счёт в матче отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия.
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