Россия обыгрывает Кипр после первого тайма матча отбора ЧМ-2022

Сборная России проводит матч пятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Кипра.

Reuters

Встреча проходит на стадионе ГСП в Никосии. После первого тайма счёт 1:0 в пользу сборной России. RT ведёт текстовую трансляцию игры. Ранее сообщалось, что Александр Ерохин открыл счёт в матче отбора ЧМ-2022 Кипр — Россия.