Нурмагомедов примет участие в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что планирует принять участие в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу в Москве.
Нурмагомедов примет участие в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу
  • © Сергей Ведяшкин
  • АГН «Москва»

«У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звёздами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Нурмагомедов признался, что ему будет интересно пообщаться со звёздами мирового футбола прошлых лет.

Кубок легенд пройдёт во Дворце спорта «Мегаспорт» с 10 по 11 сентября.

Помимо сборной звёзд, которая выиграла турнир в прошлом году, также выступят команды России, Испании, Португалии, Германии и Турции.

Ранее Нурмагомедов заявил, что психологически намного устойчивее Конора Макгрегора.

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