СМИ: Британские власти отказали в отмене карантина для Роналду

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Власти Великобритании отказали «Манчестер Юнайтед» в отмене карантина для португальца Криштиану Роналду.
СМИ: Британские власти отказали в отмене карантина для Роналду
  • Reuters

Как сообщает Manchester Evening News, руководство манкунианского клуба попросило сделать исключение для 36-летнего португальца, но получило отказ. Теперь Роналду, как любой человек, прибывающий из Португалии в Великобританию, проведёт пять дней на карантине.

За свою карьеру Роналду успел поиграть за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус». В составе манкунианцев он три раза становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок английской лиги, по разу — Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

3 сентября Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии и прилетел в Манчестер.

«Юнайтед» после трёх туров чемпионата Англии занимает третье место в турнирной таблице с семью очками. В следующем матче МЮ сыграет дома с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что Роналду внесён в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов на уровне сборных.

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