Стал известен победитель медального зачёта Паралимпиады в Токио

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Сборная Китая досрочно победила в общекомандном медальном зачёте летних Паралимпийских игр в Токио.

В активе китайской команды 87 золотых, 52 серебряных и 48 бронзовых наград. На втором месте идёт сборная Великобритании (40—36—41). У британцев уже нет математических шансов обойти китайских паралимпийцев по количеству медалей высшей пробы.

Сборная России занимает четвёртое место с 35 золотыми, 30 серебряными и 47 бронзовыми наградами.

Китайские паралимпийцы с 2004 года выигрывают медальный зачёт летних Игр.

Ранее российский легкоатлет Артём Калашян прокомментировал отказ украинца Игоря Цветова делать традиционное совместное фото во время церемонии награждения на Паралимпиаде. 

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