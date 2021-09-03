Экс-футболист «Ювентуса» раскритиковал Роналду за отсутствие уважения к клубу

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Бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди подверг критике экс-нападающего команды Криштиану Роналду, который в летнее трансферное окно перешёл в «Манчестер Юнайтед».
Экс-футболист «Ювентуса» раскритиковал Роналду за отсутствие уважения к клубу
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«Роналду должен был уходить иначе, а не улетать на своём личном самолёте, когда Аллегри даёт установку команде перед игрой с «Эмполи». Я рассчитывал, что будет специальная пресс-конференция, на которой он простится с фанатами. Они заслуживали другого обращения. Было не очень приятно слышать, что он уходит в команду, которую называет «домом». Роналду поставил «Ювентус» в непростую ситуацию. Он ушёл из команды за несколько дней до закрытия трансферного окна, когда ему сложно найти замену», — цитирует слова Таккинарди Football Italia

36-летний португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 по 2009 год.

Ранее сообщалось, что Роналду внесён в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество голов на уровне сборных.

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