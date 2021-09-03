В Совфеде оценили перспективу проведения Олимпиады на Дальнем Востоке

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Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский поделился мнением о возможности проведения Олимпийских игр на Дальнем Востоке.
В Совфеде оценили перспективу проведения Олимпиады на Дальнем Востоке
  • Reuters

«Тихоокеанский регион — это бурно развивающийся регион не только в экономическом, но и в спортивном плане», — цитирует Рязанского РИА Новости.

Сенатор привёл в пример опыт Сочи, где проведение Олимпийских игр способствовало привлечению туристов и развитию региона.

«Путь к развитию спортивной базы на Дальнем Востоке позволит создать инфраструктуру — дороги, связь, информационную поддержку, которые останутся в регионе и после проведения Олимпиады», — сказал он.

Напомним, что мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

Ранее президент России Владимир Путин также не исключил возможности проведения Олимпийских игр в стране.

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