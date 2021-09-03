Лукашенко назвал белорусский футбол «убожеством»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в белорусском футболе.
Лукашенко назвал белорусский футбол «убожеством»
  • Reuters

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем вы вчера выпустили на игру молодёжную команду? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Напомним, что сборная Белоруссии потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Таким образом, Белоруссия с тремя набранными очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице группы E.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, какие результаты Валерия Карпина на посту главного тренера сборной будут считаться успешными для государства.

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