Лукашенко назвал белорусский футбол «убожеством»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал ситуацию в белорусском футболе.

«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо. Я руководителю федерации задал вопрос: зачем вы вчера выпустили на игру молодёжную команду? Они не собрались играть. Запомните: это вам урок», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Напомним, что сборная Белоруссии потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года. Таким образом, Белоруссия с тремя набранными очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице группы E.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, какие результаты Валерия Карпина на посту главного тренера сборной будут считаться успешными для государства.