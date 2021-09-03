Матыцин встретился с чемпионами Паралимпийских игр

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Министр спорта России Олег Матыцин провёл видеоконференцию с победителями и призёрами летних Паралимпийских игр в Токио.
Матыцин встретился с чемпионами Паралимпийских игр
  • © Пресс-служба Минспорта России

«Поздравляем с победами! На нас было оказано большое давление, команда готовилась в очень сложных условиях. Когда провожали сборную, ощущал эту энергетику с вашей стороны, ощущаю её до сих пор. Низкий поклон вам, огромная благодарность за ваше выступление и победы», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Всего у сборной России на данный момент 101 медаль — 32 золотые, 27 серебряных, 42 бронзовые.

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Ранее сообщалось, что Россия опустилась на третье место в медальном зачёте Паралимпиады в Токио.

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