Путин поблагодарил Японию за успешное проведение Олимпиады

Президент России Владимир Путин отметил безопасность на летних Олимпийских играх в Токио, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

«В этом году в Японии прошли летние Олимпийские игры. В ближайшие дни завершатся соревнования и паралимпийцев. Я хочу поздравить организационный комитет, руководителей, японских граждан с тем, что в непростых условиях они провели весьма успешные соревнования такого высокого уровня, создав все условия для состязаний атлетов», — цитирует Путина РИА Новости.

Олимпийские игры в Токио, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, проходили с 23 июля по 8 августа.

Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября.

Ранее стали известны даты встреч Путина с олимпийцами и паралимпийцами.