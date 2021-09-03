Бразилия обыграла Чили в матче отбора ЧМ-2022
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Встреча проходила на стадионе «Монументаль» Давид Арельяно в Сантьяго и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре забил Эвертон Рибейро.
Таким образом, Бразилия набрала 21 очко и расположилась на первом месте в турнирной таблице. Чили с шестью очками занимает седьмую позицию.
Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.