Бразилия обыграла Чили в матче отбора ЧМ-2022

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Чили в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

Встреча проходила на стадионе «Монументаль» Давид Арельяно в Сантьяго и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре забил Эвертон Рибейро.

Таким образом, Бразилия набрала 21 очко и расположилась на первом месте в турнирной таблице. Чили с шестью очками занимает седьмую позицию.

Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с национальной командой Хорватии в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.