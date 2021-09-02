Лопес одержал победу на 18-м этапе «Вуэльты»

Колумбийский велогонщик Movistar Мигель Анхель Лопес одержал победу на 18-м этапе престижной многодневки «Вуэльта Испании».

Колумбиец преодолел 162,6 км дистанции за 4:41,21. Вторым стал Примож Роглич из Jumbo-Visma, а третьим стал испанец Энрик Мас, представляющий Movistar.

Россиянин Павел Сиваков из INEOS Grenadiers занял 35-е место, а его соотечественник Александр Власов (Astana-Premier Tech) финишировал 90-м.

В общем зачёте лидирует Роглич, Мас идёт вторым, а замыкает тройку лидеров Лопес.

Ранее сообщалось, что российский велогонщик Власов вылетел с трассы на этапе «Вуэльты».