Россия стала второй в комбинированной эстафете по плаванию на Паралимпиаде
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- РИА Новости
Российские пловчихи уступили золото сборной США в комбинированной эстафете 4 × 100 м.
Третье место заняли спортсменки из Австралии.
Медаль стала 95-й в копилке сборной России.
Таким образом, команда России занимает третье место в медальном зачёте стран, завоевав 32 золотые, 23 серебряные и 40 бронзовых наград.
Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу вышла в финал Паралимпиады в Токио.