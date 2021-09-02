Россия стала второй в комбинированной эстафете по плаванию на Паралимпиаде

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Россиянки Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян завоевали серебро Паралимпиады в Токио в эстафете по плаванию.
Россия стала второй в комбинированной эстафете по плаванию на Паралимпиаде
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Российские пловчихи уступили золото сборной США в комбинированной эстафете 4 × 100 м. 

Третье место заняли спортсменки из Австралии. 

Медаль стала 95-й в копилке сборной России. 

Таким образом, команда России занимает третье место в медальном зачёте стран, завоевав 32 золотые, 23 серебряные и 40 бронзовых наград. 

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по волейболу вышла в финал Паралимпиады в Токио. 

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