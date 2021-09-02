Россия стала второй в комбинированной эстафете по плаванию на Паралимпиаде

Россиянки Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова и Ани Палян завоевали серебро Паралимпиады в Токио в эстафете по плаванию.

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РИА Новости