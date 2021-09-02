Стерлинг: был ходячим трупом в бою, но Ян всё равно не смог ничего сделать со мной

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алджамейн Стерлинг признался, что находился не в лучшей форме во время их первого поединка с Петром Яном на турнире UFC 267.

«Я был ходячим трупом в бою с Яном, и он всё равно не смог со мной ничего сделать. Люди скажут, что это странно, но я ничего не ел перед первым боем с Петром Яном. У меня на завтрак было только два яйца и два блина», — заявил Стерлинг в видеоинтервью, опубликованном на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

По его словам, подобного недостаточно для спортсмена, которому необходимо провести 25-минутный поединок по правилам смешанных единоборств.

Стерлинг рассказал, что из-за коронавирусных ограничений ему было запрещено ходить на обед и приходилось заказывать еду в отель. Тем не менее в день поединка с этим возникли проблемы, вследствие чего ему пришлось довольствоваться яйцами и блинами.

Поединок между Яном и Стерлингом на турнире UFC 267 завершился в четвёртом раунде после того, как российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову оппоненту. Он был дисквалифицирован, а титул перешёл к американцу.

За свою карьеру Ян провёл 17 поединков, 15 из которых выиграл (восемь — досрочно), а два уступил. В послужном списке Стерлинга значится 20 побед (десять — досрочно) и три поражения.

Ранее UFC официально анонсировал реванш российского бойца смешанных единоборств (MMA) Петра Яна против чемпиона в легчайшей весовой категории американца Алджамейна Стерлинга.