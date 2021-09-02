Ди Мария признался, что называет Месси гномом

Полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился впечатлениями от возможности выступать в одной команде со своим партнёром по сборной Аргентины Лионелем Месси.

«В моей карьере не хватало вишенки на торте: играть с Месси в одном клубе. Я всегда называл его «гном». Не с самого начала, но когда мы подружились, начал так делать. Он называет меня лапшой, а я его гномом», — сказал Ди Мария TyC Sports.

Полузащитник парижского клуба выразил надежду, что они с Месси и в будущем будут обращаться друг к другу при помощи шутливых прозвищ. При этом он отметил, что в интервью всегда называет Лионеля инопланетянином, потому что считает его сильнейшим футболистом планеты.

Ди Мария известен по выступлениям за аргентинский «Росарио Сентраль», португальскую «Бенфику», испанский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед». Состав «Пари Сен-Жермен» он пополнил в 2015 году. С тех пор провёл за команду 266 матчей и забил 88 мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати взял десятый номер, ранее принадлежавший аргентинскому нападающему Лионелю Месси.