Ди Мария признался, что называет Месси гномом
- Reuters
«В моей карьере не хватало вишенки на торте: играть с Месси в одном клубе. Я всегда называл его «гном». Не с самого начала, но когда мы подружились, начал так делать. Он называет меня лапшой, а я его гномом», — сказал Ди Мария TyC Sports.
Полузащитник парижского клуба выразил надежду, что они с Месси и в будущем будут обращаться друг к другу при помощи шутливых прозвищ. При этом он отметил, что в интервью всегда называет Лионеля инопланетянином, потому что считает его сильнейшим футболистом планеты.
Ди Мария известен по выступлениям за аргентинский «Росарио Сентраль», португальскую «Бенфику», испанский «Реал» и английский «Манчестер Юнайтед». Состав «Пари Сен-Жермен» он пополнил в 2015 году. С тех пор провёл за команду 266 матчей и забил 88 мячей.
Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» Ансу Фати взял десятый номер, ранее принадлежавший аргентинскому нападающему Лионелю Месси.