Олимпийский чемпион Уайлд раскритиковал систему подготовки спортсменов в России

Двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд выступил с жёсткой критикой в отношении системы подготовки атлетов в России.

«Мне не нравится система подготовки спортсменов в России. С детства тренеры требуют от спортсменов результат. Учат думать только о результате и ни о чём другом, а когда ты его показываешь, говорят: «Ну всё, давай, до свидания», — цитирует Уайлда РИА Новости.

По словам спортсмена, в Европе гораздо уважительнее относятся к возрастным атлетам, которые по тем или иным причинам уже не могут претендовать на высокие места и демонстрировать свой максимум. Уайлд отметил, что их продолжают поддерживать национальные федерации.

«Я приближаюсь к этому возрасту и меня это волнует. Хотелось бы поддержки в этом плане», — добавил Уайлд.

При этом олимпийский чемпион Сочи отметил, что пока не планирует становиться тренером. Он признался, что видит себя скорее на должности консультанта.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи по сноубордингу. На Играх 2014 года он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что санкции в отношении российского спорта не будут продлены после 2022 года.