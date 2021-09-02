«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией»

Короткая ссылка
Московский «Спартак» направил запрос в Роспотребнадзор города Москвы на увеличение допустимой билетной программы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» и встречу первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с польской «Легией».
«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией»
  • © spartak.com

Об этом Sport24 сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Мы хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в четыре-пять раз. Ждём ответа из Роспотребнадзора», — сказал Зеленов.

Напомним, что игра с «Химками» состоится 11 сентября, а с «Легией» — 15 сентября.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить