«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией»

Московский «Спартак» направил запрос в Роспотребнадзор города Москвы на увеличение допустимой билетной программы на матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных «Химок» и встречу первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с польской «Легией».

Об этом Sport24 сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Мы хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в четыре-пять раз. Ждём ответа из Роспотребнадзора», — сказал Зеленов.

Напомним, что игра с «Химками» состоится 11 сентября, а с «Легией» — 15 сентября.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».