«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией»
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Об этом Sport24 сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Мы хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в четыре-пять раз. Ждём ответа из Роспотребнадзора», — сказал Зеленов.
Напомним, что игра с «Химками» состоится 11 сентября, а с «Легией» — 15 сентября.
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу матча Лиги чемпионов с лондонским «Челси».