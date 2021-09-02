«Бизнес Online»: «Уфа» может задержать зарплаты игрокам, чтобы отправиться на матч с «Сочи»

Российский футбольный клуб «Уфа» может задержать зарплаты игрокам из-за сложной финансовой ситуации в команде.

Об этом сообщил «Бизнес Online». По информации источника, клуб может не выплатить зарплаты футболистам, чтобы хватило денег на выездной матч в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

На данный момент в «Уфе» есть сумма, которая может погасить зарплату игрокам на август, но в таком случае в клубе не останется денег.

По итогам шести туров РПЛ «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав пять очков.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу».