«Бизнес Online»: «Уфа» может задержать зарплаты игрокам, чтобы отправиться на матч с «Сочи»

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Российский футбольный клуб «Уфа» может задержать зарплаты игрокам из-за сложной финансовой ситуации в команде.
«Бизнес Online»: «Уфа» может задержать зарплаты игрокам, чтобы отправиться на матч с «Сочи»
  • © fcufa.pro

Об этом сообщил «Бизнес Online». По информации источника, клуб может не выплатить зарплаты футболистам, чтобы хватило денег на выездной матч в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи». 

На данный момент в «Уфе» есть сумма, которая может погасить зарплату игрокам на август, но в таком случае в клубе не останется денег. 

По итогам шести туров РПЛ «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. 

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу». 

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