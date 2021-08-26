«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу» в шестом туре РПЛ
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Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 2:1.
В составе самарской команды отличились Никита Чернов (27') и Максим Глушенков (29'). У хозяев единственный мяч на 61-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.
При этом приволжский коллектив с 60-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Романа Ежова.
«Крылья» набрали семь очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» (5) находится на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что Гленн Бейл стал футболистом «Крыльев Советов».