«Крылья Советов» в меньшинстве обыграли «Уфу» в шестом туре РПЛ

Самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над «Уфой» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Уфе и завершилась в пользу гостей — 2:1.

В составе самарской команды отличились Никита Чернов (27') и Максим Глушенков (29'). У хозяев единственный мяч на 61-й минуте забил Гамид Агаларов, который реализовал пенальти.

При этом приволжский коллектив с 60-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Романа Ежова.

«Крылья» набрали семь очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. «Уфа» (5) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что Гленн Бейл стал футболистом «Крыльев Советов».