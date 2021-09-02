Матыцин рассказал, какую марку автомобилей получат призёры ОИ в Токио

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Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, какую марку автомобилей получат призёры летних Олимпийских игр в Токио.
Матыцин рассказал, какую марку автомобилей получат призёры ОИ в Токио
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Отвечает за вручение автомобилей Фонд поддержки олимпийцев. Планируется подарить, насколько я знаю, автомобили марки BMW», — передаёт слова Матыцина РИА Новости

Он также отметил, что Министерство спорта не занимается этим вопросом. 

По итогам летней Олимпиады в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Игр, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. 

Ранее Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады. 

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