Матыцин рассказал, какую марку автомобилей получат призёры ОИ в Токио

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на вопрос, какую марку автомобилей получат призёры летних Олимпийских игр в Токио.

«Отвечает за вручение автомобилей Фонд поддержки олимпийцев. Планируется подарить, насколько я знаю, автомобили марки BMW», — передаёт слова Матыцина РИА Новости.

Он также отметил, что Министерство спорта не занимается этим вопросом.

По итогам летней Олимпиады в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачёте Игр, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

Ранее Матыцин озвучил суммы призовых победителям и призёрам зимней Олимпиады.