Карпин высказался о разгроме Кипра в матче отбора ЧМ-2022 с Мальтой

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о победе Мальты над Кипром в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Поражение Кипра вызвало удивление. Но у киприотов было удаление в первом тайме», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» и завершилась со счётом 3:0.

В составе сборной Мальты дублем отметился Кейн Аттард. Ещё один мяч забил Джозеф Мбонг.

Таким образом, Мальта набрала четыре очка и расположилась на пятом месте в турнирной таблице группы H. Кипр с четырьмя очками идёт на пятой позиции. Россия с семью очками — на второй строчке.

Ранее сообщалось, что Россия сыграла вничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.

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