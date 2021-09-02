Карпин рассказал, почему предпочёл Заболотного Смолову в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией
«Мы понимали, что будет давление на нас оказано хорватами. Поэтому, нужен был футболист, который сможет отодвинуть игру от наших ворот, с нашей половины поля, сможет где-то зацепиться. Что он и сделал. Так что, молодец, Антон», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, сборная России набрала семь очков и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы H. Команда Хорватии также с семью очками идёт на первой позиции.
Ранее Карпин отреагировал на ничью с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022.