Карпин: мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.

© РФС

«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед матчем», — цитирует Карпина «Матч ТВ». Тренер также прокомментировал выбор вратаря для стартового состава. «Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме», — сказал он. Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск. В стартовом составе выйдут Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Алексей Ионов и Арсен Захарян. Ранее сообщалось, что Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России.