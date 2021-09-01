Карпин: мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме
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«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед матчем», — цитирует Карпина «Матч ТВ».
Тренер также прокомментировал выбор вратаря для стартового состава.
«Мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гилерме», — сказал он.
Матч Россия — Хорватия состоится 1 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 21:45 мск.
В стартовом составе выйдут Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев, Алексей Ионов и Арсен Захарян.
Ранее сообщалось, что Захарян станет самым молодым полевым игроком в истории сборной России.