Райкконен подтвердил, что завершит карьеру в «Формуле-1» в конце сезона

Пилот команды Alfa Romeo Racing финн Кими Райкконен заявил, что намерен завершить выступление в чемпионате по «Формуле-1».

«Это будет мой последний сезон в «Формуле-1». Это решение, которое я принял прошлой зимой», — написал в Instagram чемпион мира «Формулы-1» 2007 года.

41-летний Райкконен признался, что решение для него было непростым.

Финн поблагодарил за поддержку свою семью, преданных болельщиков, представителей команд, в которых он был пилотом.

«Формула-1» для меня подошла к концу, но в жизни есть ещё много всего, что я хочу испытать и получить от этого удовольствие», — заключил Райкконен.

Райкконен был пилотом Ferrari, Lotus, McLaren. Финн 21 раз побеждал на этапах «Королевских гонок» и 103 раза попадал на подиум.

Ранее в FIA заявили, что перенести Гран-при Бельгии по «Формуле-1» не представлялось возможным.