В КХЛ не собираются делать паузы из-за пандемии коронавируса

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов поделился мнением о возможной паузе в чемпионате из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«У нас накоплен большой опыт за предыдущий сезон. КХЛ — одна из немногих лиг, которая не остановила чемпионат, а завершила его и доиграла плей-офф», — цитирует Морозова ТАСС.

Президент КХЛ отметил, что у хоккеистов и сотрудников есть иммунитет, поэтому в лиге рассчитывают, что чемпионат пройдёт без пауз.

Напомним, что сезон-2019/20 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик стал автором первой заброшенной шайбы КХЛ сезона-2021/22.