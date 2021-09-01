В КХЛ не собираются делать паузы из-за пандемии коронавируса
- РИА Новости
«У нас накоплен большой опыт за предыдущий сезон. КХЛ — одна из немногих лиг, которая не остановила чемпионат, а завершила его и доиграла плей-офф», — цитирует Морозова ТАСС.
Президент КХЛ отметил, что у хоккеистов и сотрудников есть иммунитет, поэтому в лиге рассчитывают, что чемпионат пройдёт без пауз.
Напомним, что сезон-2019/20 КХЛ не был завершён из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что нападающий омского «Авангарда» Петер Цегларик стал автором первой заброшенной шайбы КХЛ сезона-2021/22.