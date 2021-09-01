Россия играет вничью с Хорватией после первого тайма матча отбора ЧМ-2022
Сборная России проводит матч четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Хорватии.
- Reuters
Встреча проходит на стадионе «Лужники» в Москве.
После первого тайма счёт не открыт — 0:0.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что болельщики подготовили баннер к первому матчу Валерия Карпина во главе сборной России.
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