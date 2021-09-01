РФС хочет выплатить повышенные суммы чемпионам мира по пляжному футболу

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что РФС планирует выплатить повышенные премиальные игрокам сборной России по пляжному футболу.

«Ребята своим трудом и победой заслужили полноценное внимание со стороны РФС, болельщиков и СМИ. Хочется, чтобы они получили всё, что заслужили, в том числе премиальные», — цитирует РИА Новости Алаева.

Гендиректор РФС признался, что всегда мечтал увидеть победу сборной России на домашнем чемпионате мира и не мог себе представить, что этот день настанет.

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, победив команду Японии в финале турнира в Москве.

Ранее защитник сборной России Юрий Крашенинников заявил, что песня «Знаешь ли ты» в исполнении болельщиков трогала его больше всего во время чемпионата мира.