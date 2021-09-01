РФС хочет выплатить повышенные суммы чемпионам мира по пляжному футболу

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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев заявил, что РФС планирует выплатить повышенные премиальные игрокам сборной России по пляжному футболу.
РФС хочет выплатить повышенные суммы чемпионам мира по пляжному футболу
  • © РФС

«Ребята своим трудом и победой заслужили полноценное внимание со стороны РФС, болельщиков и СМИ. Хочется, чтобы они получили всё, что заслужили, в том числе премиальные», — цитирует РИА Новости Алаева.

Гендиректор РФС признался, что всегда мечтал увидеть победу сборной России на домашнем чемпионате мира и не мог себе представить, что этот день настанет.

Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу, победив команду Японии в финале турнира в Москве.

Ранее защитник сборной России Юрий Крашенинников заявил, что песня «Знаешь ли ты» в исполнении болельщиков трогала его больше всего во время чемпионата мира.

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