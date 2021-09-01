Губерниев оригинально ответил Нурмагомедову на слова о бесполезности ринг-гёрлз

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова о ринг-гёрлз.
Губерниев оригинально ответил Нурмагомедову на слова о бесполезности ринг-гёрлз
  • РИА Новости

«С моей точки зрения, ринг-гёрлз только популяризируют спорт. Но если говорить, допустим, про смешанные единоборства — лежачих можно бить? Можно. А женщины почему не могут быть в бикини? Женщинам нельзя, но лежачих бить можно — это как-то странно, с моей точки зрения», — цитирует Губерниева Metaratings.

Он также добавил, что уважает мнение Нурмагомедова, но у каждого своя точка зрения на этот счёт. Губерниев заявил, что любит наблюдать за девушками в бикини на ринге.

Российский боец заявил, что ринг-гёрлз бесполезны в смешанных единоборствах.

Ранее Нурмагомедов отреагировал на возвращение нападающего Криштиану Роналду в английский «Манчестер Юнайтед».

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