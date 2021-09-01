Канада выиграла женский чемпионат мира по хоккею

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Сборная Канады победила национальную команду США в финале женского чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Основное время матча между сборными Канады и США завершилось со счётом 2:2. У «кленовых листьев» голами отметились Брианна Дженнер (25-я минута) и Джейми Рэттрей (27-я), в составе американок Алекс Карпентер оформила дубль (10-я и 13-я).

Исход встречи был решён в овертайме, где победную шайбу на свой счёт записала Мари-Филип Пулен (68-я).

Таким образом, женская сборная Канады стала 11-кратным чемпионом мира. 

Сборная России заняла пятое место, переиграв Японию со счётом 2:0. 

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею с мячом, который должен был состояться в Иркутске, перенесён на октябрь 2022 года.

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