Дина Аверина высказалась о взаимоотношениях с Ашрам
«Мы с Линой всегда общались на соревнованиях и поздравляли друг друга с праздниками и днём рождения», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».
Аверина добавила, что они говорили друг с другом, когда шли на пресс-конференцию или ждали допинг-контроля после выступлений в Токио.
По словам Дины, она видела ошибку Ашрам. Поэтому перед своим выступлением собралась и немного успокоилась.
На ОИ в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.
Ранее Дина Аверина высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио.