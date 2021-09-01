Дина Аверина высказалась о взаимоотношениях с Ашрам

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Серебряная призёрка Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала о своих взаимоотношениях с израильтянкой Линой Ашрам.

«Мы с Линой всегда общались на соревнованиях и поздравляли друг друга с праздниками и днём рождения», — цитирует Дину Аверину «Матч ТВ».

Аверина добавила, что они говорили друг с другом, когда шли на пресс-конференцию или ждали допинг-контроля после выступлений в Токио.

По словам Дины, она видела ошибку Ашрам. Поэтому перед своим выступлением собралась и немного успокоилась.

На ОИ в Токио россиянка Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Дина Аверина высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио.

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