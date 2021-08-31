Дина Аверина высказалась о скандальном судействе на Олимпиаде в Токио

Россиянка Дина Аверина прокомментировала скандальное судейство на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я не знаю, почему судьи так долго выставляли оценки. Мне не хочется лишний раз переживать эти эмоции. Я плакала, когда пересматривала эти моменты», — цитирует Аверину «Матч ТВ».

Гимнастка призналась, что не поняла судейство на Играх в Токио. По её словам, раньше ей ставили высокие баллы, если всё было чисто.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Дина Аверина рассказала про истерику в финале Олимпиады.