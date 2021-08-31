Дина Аверина рассказала про истерику в финале Олимпиады

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Россиянка Дина Аверина прокомментировала выступление на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.
Дина Аверина рассказала про истерику в финале Олимпиады
  • © AFP

«После последнего выступления Арины я поняла по лицам тренеров: что-то произошло. Там всё было понятно. Они сказали, что Арина поменяла ленту. И у меня тогда случилась истерика», — цитирует Дину «Матч ТВ».

Гимнастка призналась, что на Играх в Токио подобное с ней произошло впервые. По словам Дины, спустя несколько минут ей удалось себя успокоить.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина прокомментировала судейство соревнований по художественной гимнастике в Токио.

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