Дина Аверина рассказала про истерику в финале Олимпиады

Россиянка Дина Аверина прокомментировала выступление на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

«После последнего выступления Арины я поняла по лицам тренеров: что-то произошло. Там всё было понятно. Они сказали, что Арина поменяла ленту. И у меня тогда случилась истерика», — цитирует Дину «Матч ТВ».

Гимнастка призналась, что на Играх в Токио подобное с ней произошло впервые. По словам Дины, спустя несколько минут ей удалось себя успокоить.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина прокомментировала судейство соревнований по художественной гимнастике в Токио.