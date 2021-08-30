Субботина — о судействе художественной гимнастики на Олимпиаде в Токио: меня шокировали результаты

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина прокомментировала судейство соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«Меня шокировали результаты — что с Диной Авериной, что с групповыми упражнениями, это для меня было большим удивлением. Я потом всё пересматривала в повторе, у меня было глубокое непонимание, как такое может получиться», — цитирует Субботину Sport24.

По мнению 20-летней спортсменки, очевидно, что российские гимнастки значительно сильнее своих конкуренток.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов заявил, что иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио пока никто не подавал.