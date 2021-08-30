Вице-президент FIG: до похода в CAS нужно собрать документы по судейству Авериных

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Первый вице-президент Международной федерации гимнастики (FIG) Василий Титов заявил, что иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу судейства соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио пока никто не подавал.
Вице-президент FIG: до похода в CAS нужно собрать документы по судейству Авериных
  • Reuters

«Никто в CAS не ходил: это очень длительная процедура, она не делается за один день. Нужно собрать документы, оформить соответствующим образом, оценить их юридическую состоятельность — это очень длительный процесс», —цитирует ТАСС Титова.

Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) добавил, что только после комплексного изучения этой проблемы будет приниматься решение относительно похода в CAS.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее судья Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Талия Абдураманова рассказала, как оценила россиянок Дину и Арину Авериных.

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