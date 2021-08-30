Вице-президент FIG: до похода в CAS нужно собрать документы по судейству Авериных
- Reuters
«Никто в CAS не ходил: это очень длительная процедура, она не делается за один день. Нужно собрать документы, оформить соответствующим образом, оценить их юридическую состоятельность — это очень длительный процесс», —цитирует ТАСС Титова.
Глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) добавил, что только после комплексного изучения этой проблемы будет приниматься решение относительно похода в CAS.
На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении. Арина Аверина заняла четвёртое место.
Ранее судья Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Талия Абдураманова рассказала, как оценила россиянок Дину и Арину Авериных.