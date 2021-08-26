Судья ОИ по художественной гимнастике: я российских девочек не обидела

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Судья Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике Талия Абдураманова рассказала, как оценила россиянок Дину и Арину Авериных.
Судья ОИ по художественной гимнастике: я российских девочек не обидела
  • Reuters

«Я была просто судьёй в своей бригаде, оценивающей технику исполнения. И я российских девочек не обидела в судействе. А вот всего, что происходило в главном судейском корпусе, не знаю. Честно говоря, передо мной до сих пор стоит вопрос, как так получилось и почему. Я тоже получила очень много неприятных и оскорбительных посланий после Олимпиады, мне было очень обидно. Я ещё раз хочу сказать, что Дину и Арину в качестве судьи я оценила как лучших гимнасток Олимпиады», — цитирует судью Sports.ru.

На Олимпиаде-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что Россия покупает судей в художественной гимнастике.

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