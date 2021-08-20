Украинский журналист Гордон заявил, что Россия покупает судей в художественной гимнастике

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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон высказал мнение о судействе на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Украинский журналист Гордон заявил, что Россия покупает судей в художественной гимнастике
  • Reuters
  • © Lisi Niesner

«Мне Ира Дерюгина, выдающаяся чемпионка, руководитель нашей федерации художественной гимнастики, говорила много лет, что россияне покупают судей на чемпионатах и не дают украинцам пробиться», — заявил Гордон в интервью YouTube-каналу «ФАК.Подкаст».

На ОИ-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Дерюгина является единственной советской гимнасткой, которая дважды становилась абсолютной чемпионкой мира. В данный момент она возглавляет Федерацию гимнастики Украины.

Ранее Алексей Немов заявил, что при заполненных трибунах судьи побоялись бы занижать оценки сёстрам Дине и Арине Авериным на Олимпийских играх — 2020.

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