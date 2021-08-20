Немов оценил судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов уверен, что при полных трибунах судьи побоялись бы занижать оценки сёстрам Дине и Арине Авериным на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Немов оценил судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Да, я не специалист в художественной гимнастике, но когда человек что-то роняет — это мимо», — цитирует Немова РИА Новости.

По его словам, при полных трибунах судьи могли бы принять иное решение, тем более на стадионе присутствовало бы большое количество отечественных болельщиков.

На ОИ-2020 Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, уступив 0,150 балла израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту в последнем упражнении.

Ранее Светлана Хоркина прокомментировала отказ FIG выдать ОКР протоколы по итогам выступления Дины и Арины Авериных в индивидуальном многоборье на ОИ в Токио.

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