Tuttomercatoweb: полузащитник ЦСКА Бистрович может перейти в «Специю»

Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в клуб итальянской Серии А «Специя».

Итальянский клуб готов оформить трансфер 23-летнего хорвата в ближайшие часы, сообщает Tuttomercatoweb.

Трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.

Бистрович в прошлом сезоне играл на правах аренды в турецком клубе «Касымпаша». За это время хорват провёл 20 матчей.

Контракт Бистровича с ЦСКА действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».