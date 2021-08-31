Tuttomercatoweb: полузащитник ЦСКА Бистрович может перейти в «Специю»

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Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович близок к переходу в клуб итальянской Серии А «Специя».
Tuttomercatoweb: полузащитник ЦСКА Бистрович может перейти в «Специю»
  • РИА Новости

Итальянский клуб готов оформить трансфер 23-летнего хорвата в ближайшие часы, сообщает Tuttomercatoweb.

Трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.

Бистрович в прошлом сезоне играл на правах аренды в турецком клубе «Касымпаша». За это время хорват провёл 20 матчей.

Контракт Бистровича с ЦСКА действует до 2025 года.

Ранее сообщалось, что хорватский полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из московского ЦСКА в лондонский «Вест Хэм Юнайтед».

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