Шилов рассказал об отношениях между украинскими и российскими паралимпийцами

Прославленный лыжник шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов рассказал, как общаются друг с другом члены российской и украинской сборных.

«Конечно, когда выступал я, такое невозможно было представить. У нас с украинцами не было никаких конфликтов. Мы все спокойно общались и дружили. Да и сейчас при встрече здороваемся и разговариваем, хотя и не бросаемся в объятия на камеры. Повторюсь, уверен, и сейчас наши ребята нормально коммуницируют с соседями. Соперники они только на стадионе, а в жизни всех объединяет нормальное человеческое общение. Сами они стараются не лезть в политику», — заявил легендарный лыжник в интервью RT.

Ранее паралимпийский чемпион Шилов высказался об отказе украинца от фотографирования с россиянами в Токио.