Макаров объяснил, почему перешёл из «Рубина» в «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о причинах ухода из казанского «Рубина».

«Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город», — передаёт слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог бы многому его научить.

«Но считаю, что сейчас всё равно надо было делать шаг вперёд, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому», — сказал Макаров.

Он добавил, что у «Динамо» есть все шансы, чтобы выиграть чемпионство в сезоне-2021/22.

В августе Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо». За казанский клуб он провёл 38 матчей, в которых забил девять голов.

Ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника Дарко Йевтича в афинский АЕК.