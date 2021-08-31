Макаров объяснил, почему перешёл из «Рубина» в «Динамо»

Короткая ссылка
Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о причинах ухода из казанского «Рубина».
Макаров объяснил, почему перешёл из «Рубина» в «Динамо»
  • © ФК «Динамо»

«Полтора года в «Рубине» мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город», — передаёт слова Макарова «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий мог бы многому его научить. 

«Но считаю, что сейчас всё равно надо было делать шаг вперёд, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому», — сказал Макаров. 

Он добавил, что у «Динамо» есть все шансы, чтобы выиграть чемпионство в сезоне-2021/22. 

В августе Макаров перешёл из «Рубина» в «Динамо». За казанский клуб он провёл 38 матчей, в которых забил девять голов. 

Ранее «Рубин» объявил о переходе полузащитника Дарко Йевтича в афинский АЕК. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить