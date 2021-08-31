Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4 × 100 м на Паралимпиаде

Сборная России выиграла смешанную кролевую эстафету 4 × 100 м (классы S11, S12, S13) на летних Паралимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Илья Питалев

Российские пловцы Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников завоевали золотые медали с паралимпийским рекордом — 3 минуты 53,79 секунды. Серебряные медали выиграли пловцы из Бразилии (3:54,95). Бронза — у команды Украины (3:55,15). Ранее сообщалось, что россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на 200-метровке комплексным плаванием в классе SM14 на Паралимпийских играх в Токио.