Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4 × 100 м на Паралимпиаде

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Сборная России выиграла смешанную кролевую эстафету 4 × 100 м (классы S11, S12, S13) на летних Паралимпийских играх в Токио.
Российские пловцы выиграли смешанную эстафету 4 × 100 м на Паралимпиаде
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Российские пловцы Ильнур Гарипов, Анна Крившина, Дарья Пикалова и Владимир Сотников завоевали золотые медали с паралимпийским рекордом — 3 минуты 53,79 секунды.

Серебряные медали выиграли пловцы из Бразилии (3:54,95).

Бронза — у команды Украины (3:55,15).

Ранее сообщалось, что россиянка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль на 200-метровке комплексным плаванием в классе SM14 на Паралимпийских играх в Токио.

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