«РБ Бизнес»: бывший президент мини-футбольного «Спартака» готов вложить 2—3 млн рублей в новое спортивное радио

Бывший президент мини-футбольного «Спартака» Сергей Борисов готов вложить 2—3 млн рублей в новое спортивное радио.

Как сообщает «РБ Бизнес» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, инициаторами возрождения «Радио Спорт» стали комментаторы Александр Кузмак и Алексей Золин.

Отмечается, что FM-частота под радиостанцию была приобретена у миллиардера Михаила Гуцериева, владельца группы «Сафмар», в которую входит радиовещательный холдинг Krutoy Media.

Под каким юрлицом будет работать новое спортивное радио и на какой частоте, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ порекомендуют РФС не отменять лимит в ближайшее время.