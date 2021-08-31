Влашич прокомментировал переход из ЦСКА в «Вест Хэм»
- РИА Новости
«Это были потрясающие три года. Я обрёл много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел новый шаг, новую возможность проверить свои силы в более сильном чемпионате. В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ЦСКА», — цитирует Влашича пресс-служба московского клуба.
Полузащитник поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку и пообещал следить и поддерживать клуб.
«Буду стараться смотреть каждый матч, оставаться на связи с футболистами и тренерами», — сказал он.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из ливерпульского «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м московский клуб выкупил полузащитника за €15,7 млн. В прошедшем сезоне хорват провёл 26 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Влашич подписал шестилетний контракт с «Вест Хэмом».